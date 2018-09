PMs envolvidos no Caso Juan terão prisão preventiva A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso Juan e pediu a prisão preventiva dos quatro policiais militares suspeitos de envolvimento no crime. O documento foi encaminhado para a Justiça na segunda-feira, 12. Como o processo corre em segredo de justiça, a assessoria do órgão não soube informar se as prisões foram decretadas.