PMs envolvidos no caso Mascarenhas são soltos no Rio Os policiais militares envolvidos no caso Rafael Mascarenhas foram soltos por volta das 5h30 de ontem, no Rio de Janeiro. Eles estavam no Batalhão Especial Prisional (BEP), em Benfica. O Tribunal de Justiça fluminense (TJ-RJ) havia concedido, no último dia 17, habeas corpus aos policiais, que cumpriam prisão preventiva.