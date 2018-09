PMs irão a júri no RJ por tentativa de assassinato A Justiça do Rio de Janeiro levará a júri popular o soldado da Polícia Militar (PM) Rodrigo Nogueira Batista e o cabo Marcelo Machado Carneiro. Eles são acusados de tentar matar uma vendedora, de 21 anos, no Alto da Boa Vista, em novembro do ano passado. A jovem foi baleada no rosto e despencou de uma ribanceira. Ela escapou dos acusados após se fingir de morta. O julgamento dos policiais, que estão presos, ainda não tem data marcada.