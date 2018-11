PMs irão depor de novo sobre morte de administrador no Rio

Os quatro policiais militares envolvidos na perseguição a um carro roubado que resultou na morte do administrador de empresas Luiz Carlos da Soares da Costa, de 36 anos, na noite de segunda-feira, serão chamados para prestar novos depoimentos na 17.ª Delegacia de Polícia. O delegado José de Moraes Ferreira quer saber porque eles mentiram sobre a localização da arma do assaltante Jefferson dos Santos Leal, de 18 anos - que morreu nesta quarta-feira, 16, no hospital onde estava internado. Veja também: Primeiro dia de curso de reciclagem é dado para 22 PMs no Rio Em 60 dias, 7 inocentes foram mortos por PM do Rio Flagra do momento em que PM cerca carro de administrador Na primeira versão, eles afirmaram que a pistola estava dentro do carro, sob os pés do carona - Luiz Carlos. No entanto, imagens do SBT entregues ontem ao delegado mostram que a arma foi encontrada do lado de fora do carro. Ferreira afirmou também que "há perda considerável" na perícia porque os PMs desfizeram o local do crime, ao tirar o carro da via. Jefferson abordou Luiz Carlos na avenida Leopoldo Bulhões quando ele ia para casa em seu Siena e o obrigou a sentar-se no banco do carona. Segundo a PM, o criminoso teria feito uma "bandalha" e acelerado para fugir dos policiais, que iniciaram a perseguição. Eles disseram ainda que atiraram apenas depois de o criminoso disparar contra o carro da PM - que foi atingido por dois tiros. O Siena do administrador tinha dez perfurações. Na noite do crime, os policiais entregaram à delegacia os três fuzis "que eles afirmaram ter usado no momento do crime". Caso o laudo técnico comprove que havia tiros de pistola no Siena, conforme peritos afirmaram ao Estado, o delegado vai requisitar as pistolas dos PMs. O delegado disse que até agora não há por que duvidar da afirmação dos PMs. Se a investigação se mantiver nessa linha, o delegado deverá indiciar apenas o assaltante por latrocínio (roubo seguido de morte) e tentativa de homicídio contra os policiais, mesmo que os laudos da perícia comprovem que os tiros que mataram Luiz Carlos tenham partido da arma dos policiais. Ele disse, no entanto, que não descarta a possibilidade de a investigação mostrar que os policiais cometeram erros e eles podem ser indiciados por homicídio culposo (sem intenção de matar)."É uma questão de entendimento. A investigação ainda está em curso", afirmou. O delegado disse que vai chamar também a viúva do administrador, Simone, para prestar depoimento. Parentes da vítima informaram que ela falava ao telefone com Luiz Carlos, no momento que ele foi abordado pelo assaltante. Os parentes afirmaram, no entanto, que ela não conseguiu ouvir nada. Ontem, Ferreira conversou com um dos frentistas do posto que fica em frente ao local do crime, que ele não acrescentou nada.