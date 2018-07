PMs matam publicitário após abordagem em SP

Socorrido ao Hospital das clínicas, o publicitário não resistiu ao ferimentos. Os PMs, dois soldados e um cabo, estão presos no Presídio Romão Gomes, na zona norte, onde aguardaram o resultado do inquérito policial. O caso foi registrado no 14º DP (Pinheiros), como homicídio doloso - com intenção de matar.

O publicitário portava uma pequena quantidade de maconha dentro do veículo, mas não foram encontradas armas em seu veículo, um Ford Fiesta, apenas uma pequena quantidade de maconha.

No comunicado, a Polícia Militar informou que "lamenta a ocorrência" e que apura se, de fato, os policiais confundiram o celular do publicitário com uma arma. A corporação afirma que "dá indícios de falhas de procedimento inaceitáveis" e conclui o comunicado se desculpando pelo ocorrido. "A Polícia Militar pede desculpas à família, à sociedade e esclarece que, após as apurações, os envolvidos pagarão pelos seus erros na medida de suas atitudes".