PMs prendem policial civil e informante

O policial civil Luis Gustavo de Cerqueira, do 36º DP (Vila Mariana) e o informante Irazer Soares da Silva foram presos por PMs anteontem quando se passavam por policiais do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) para tomar mercadorias de duas sacoleiras que traziam jogos eletrônicos do Paraguai. Os acusados estavam no carro do informante, um Fiesta, quando abordaram o táxi com as vítimas, no Bom Retiro, centro de São Paulo. Eles teriam exigido metade dos produtos transportados por elas para não prendê-las.