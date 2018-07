PMs presos acusados de receber suborno em SP Dois policiais militares foram presos acusados de receber suborno para não prender dois jovens na região central de São Paulo. Nesta sexta-feira, 13, os policiais abordaram os rapazes, que estavam com um cigarro de maconha. Os policias teriam ficado com R$ 80 e um celular para não prender os jovens. Denunciados, os PMs Henrique Soares e Carlos Eduardo dos Santos Sales acabaram detidos. Eles estão no Presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.