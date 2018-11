PMs presos após invadirem agência bancária em SP Dois policiais militares do 3º Batalhão, um deles do posto que fica próximo à estação São Judas do Metrô e outro das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), foram presos, em flagrante, por volta das 3 horas desta madrugada de sábado, ao invadirem uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do nº 485 da avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo.