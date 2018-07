PMS que arrastaram mulher têm prisão decretada no Rio Dois policiais militares que estavam no carro que arrastou a auxiliar de serviços gerais Cláudia Silva Ferreira, no último dia 16, tiveram a prisão temporária, por 30 dias, decretada hoje. O 1º tenente Rodrigo Medeiros Boaventura era o chefe da equipe, enquanto o 2º sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno era o segundo líder do grupo.