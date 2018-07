PMs que atiraram em ônibus no Rio são indiciados

Os militares disseram à polícia que dispararam nos pneus para parar o veículo. O laudo da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli confirmou o depoimento dos passageiros de que os assaltantes não fizeram disparos e revelou marcas de tiros de diferentes calibres na lataria do coletivo - uma prova de que mais policiais podem ter atirado. "Poderemos requisitar as armas de outros envolvidos na ocorrência", disse a delegada Sânia Cardoso, reconhecendo a dificuldade de levar adiante a investigação, pois não foram recolhidos os projéteis deflagrados para uma futura comparação. Os dois PMs podem ser indiciados por homicídio culposo no caso da morte de uma das vítimas - que segue internada.

O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse ontem que há enormes diferenças entre a tentativa de assalto e o episódio do ônibus 174, em 2000, quando a refém e o assaltante foram mortos por policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). "Se houve erro, o comando da Segurança Pública não vai passar a mão na cabeça dos culpados", declarou.

A PM vai consultar equipes táticas especializadas, psicólogos e negociadores do Bope para estudar os erros cometidos durante a abordagem. O objetivo é usar o caso como referência durante os cursos de formação e aperfeiçoamento de seus agentes. "Vamos nos debruçar sobre esse caso com cuidado para aprimorar nossa atuação", afirmou o coronel Ibis Pereira, porta-voz da PM fluminense. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.