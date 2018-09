PMs que espancaram jovem têm prisão decretada na BA SÃO PAULO - Os dois soldados da Polícia Militar flagrados agredindo um adolescente em Feira de Santana, na Bahia, tiveram a prisão administrativa decretada pelo presidente do inquérito, capitão José da Silva Lima. Segundo a corporação, Luciano Logrado Peixoto e Eric Sátiro Vitório, da 67ª Companhia Independente, estão detidos no Centro de Custódia Provisória, do Batalhão de Choque de Lauro de Freitas.