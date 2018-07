PMs responderão por tiros em abordagem a ônibus no RJ

A vítima em estado mais grave é Lisa Mônica Pereira, de 46 anos, que foi baleada no tórax. A autoria do tiro que atingiu Lisa não foi esclarecida. O laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli com a perícia completa sobre os disparos deverá ficar pronto ainda hoje.

O ônibus da Viação Jurema, com 20 passageiros a bordo, fazia o trajeto Praça 15-Duque de Caxias quando foi invadido, por volta das 19h30 de terça-feira, por um grupo armado na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio. Três dos quatro assaltantes identificados foram presos. O quarto integrante da quadrilha já foi identificado e está sendo procurado. Cinco pessoas ficaram feridas na ação.