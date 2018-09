PMs são acusados de agressão no interior de SP Três policiais militares (um cabo e dois soldados) de Aramina, no interior de São Paulo, foram afastados do serviço de patrulhamento após serem acusados de agredir um cidadão local no domingo. Uma testemunha gravou o ato com um telefone celular e enviou as imagens para o comando, ontem. Segundo o tenente-coronel João Paulo Macedo, comandante do 15º Batalhão da PM, em Franca, um inquérito policial militar foi aberto para apurar o caso contra o cabo e um dos soldado. O outro soldado estava à paisana (fora de serviço) e responderá inquérito comum, na Polícia Civil, além de ter a sua conduta investigada internamente. Os três farão apenas serviços administrativos até o final do inquérito da PM, que poderá demorar até 40 dias.