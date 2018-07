PMs são acusados de ligação com o tráfico no Rio A Secretaria de Segurança do Estado do Rio desencadeou nesta sexta-feira a Operação Fortaleza para cumprir 72 mandados de prisão (sendo 21 deles contra policiais militares), 69 mandados de busca e apreensão e três mandados de apreensão de menores. Todos são acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Morro da Providência (que possui uma Unidade de Polícia Pacificadora desde abril de 2010) e na zona portuária do Rio.