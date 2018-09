PMs são denunciados por extorsão e sequestro no Rio

Segundo o MP, os três policiais apreenderam drogas com os traficantes Janderson dos Santos (conhecido como Jota), Wendel Rafael do Nascimento Santana e o menor F. F. C. De acordo com quatro conversas telefônicas gravadas com autorização judicial, os suspeitos foram mantidos em poder dos PMs durante toda a tarde do dia 21 de julho do ano passado, enquanto o pagamento era negociado.

Jota foi solto no início da noite em troca de R$ 10 mil. Como o valor total (R$ 20 mil) não foi pago, Wendel foi conduzido para a Delegacia de Polícia junto com o adolescente. Os três policiais foram denunciados por sequestro (em relação ao menor de idade) e por extorsão mediante sequestro, com o agravante de os crimes terem sido cometidos por abuso de poder e durante o serviço.