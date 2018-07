PMs são denunciados por morte de adolescente no RJ Quatro policiais militares, do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram denunciados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), no último sábado, pela morte do adolescente Igor Cordeiro Manhães, de 13 anos, ocorrida em 26 de março deste ano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.