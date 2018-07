PMs são investigados por morte de adolescente no Rio

Segundo a denúncia feita à polícia, os PMs flagraram dois adolescentes praticando um assalto e detiveram a dupla. Os adolescentes foram levados para a viatura, mas o caso não chegou a ser registrado na Polícia Civil. Um dos adolescentes foi encontrado morto no morro do Sumaré, no centro do Rio. A polícia ainda não informou se o paradeiro do outro adolescente é conhecido ou se ele está desaparecido.

Após o encontro do corpo do adolescente, a Polícia Civil começou a investigação e descobriu que ele havia sido detido. O carro usado pelos PMs que apreenderam o rapaz tem câmera e GPS, e a Corregedoria da PM, que investiga o caso simultaneamente à Polícia Civil, já tem as imagens e o trajeto percorrido pelos policiais.

Nesta terça-feira os dois PMs prestaram depoimento à Delegacia de Homicídios e depois permaneceram presos administrativamente no Batalhão em que trabalham.