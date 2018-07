PMs são investigados por mortes no morro do Fogueteiro Seis policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos morros da Coroa, Fallet e Fogueteiro, na região central do Rio, foram encaminhados neste domingo, 27, para o Batalhão Especial Prisional (BEP). Eles participaram de um tiroteio no morro do Fogueteiro, na tarde desse sábado, 26, que terminou com a morte de duas pessoas.