PMs são metralhados e mortos dentro de carro no RJ Dois policiais militares do 23º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram metralhados dentro de um carro da PM que estava estacionado na rua Fonte da Saudade, na Lagoa, zona sul do Rio, no fim da madrugada de hoje. Os corpos do sargento Joel de Almeida Gomes e do cabo Francisco Alves Pereira Júnior ainda estão no local. A Polícia aguardava na manhã de hoje a chegada da perícia.Em outro caso de violência ocorrido no Rio, desta vez na noite de ontem, quatro pessoas foram baleadas, entre elas o ambulante Jefferson Silva Andrade, de 28 anos, e sua filha, Lariene Aparecida Andrade, de 4 anos, durante confronto entre policiais da 14ª Delegacia do Leblon e supostos traficantes na Cruzada São Sebastião, zona sul da capital fluminense. O ambulante morreu e os outros três feridos foram encaminhados a hospitais.