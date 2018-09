PMs são pegos ao vender armas e droga ao tráfico no RJ A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, ontem, quatro cabos da Polícia Militar no momento em que eles vendiam armas e droga para o traficante Elias Neo da Costa, o "Juca", de 30 anos. Os cabos foram flagrados à paisana em um lavarrápido de São Cristóvão, após os policiais civis seguirem o traficante, que estava com R$ 20 mil na mochila.