PMs são presos acusados de extorsão em SP Policiais militares, fardados e de viatura, foram detidos no final da noite de ontem na região de Cidade Dutra, zona sul da capital paulista, no momento em que tentavam extorquir o dono de um bar no qual estavam instaladas duas máquinas caça-níqueis. Como o comerciante negou-se a pagar propina aos PMs, que ameaçavam retirar as máquinas do local, os policiais resolveram danificar as máquinas e começaram a recolher o dinheiro delas. Uma testemunha ligou para a polícia e informou que algo de errado ocorria no bar. Policiais militares foram até o local e acabaram encaminhando, para averiguação, os colegas de corporação.