PMs são presos por agir em milícia na Baixada Fluminense

Os policiais presos foram o cabo José Marivaldo Santos Júnior, do 25.º BPM (Cabo Frio), acusado de ser o responsável pela central de distribuição clandestina de sinal de TV a cabo, o sargento Salatiel Antônio Ferreira Filho, lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP), apontado como o segurança do grupo, e o cabo Carlos Augusto Santos, do 1.º Comando de Policiamento de Área (CPA), que também atuava como segurança e é acusado de ser o "matador" da quadrillha.

Também foi preso Marcelo Barbosa Ramalho. Ele é acusado de agiotagem, tráfico de armas e de fazer a arrecadação das mensalidades de TV a cabo clandestina. A ação foi continuação das Operações Capa Preta I e II, realizada em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público. As investigações apontam que o grupo age em 13 bairros de Caxias desde 2007.