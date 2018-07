O crime ocorreu no final da noite de ontem. A dupla tentou fugir, mas o carro em que eles estavam foi abordado por um policial que estava próximo da área. Com os PMs foram encontrados dois revólveres calibre 38. Eles foram levados para o Presídio Militar, em Maceió. O motivo do ataque será investigado pela Polícia Civil.