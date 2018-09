PMs suspeitos de matar jovem em boate são presos

De acordo com o delegado, os policiais que seriam seguranças da casa noturna, atiraram contra dois jovens, que teriam participado de um discussão dentro do estabelecimento. Um dos jovens, de 27 anos, morreu com um tiro na cabeça. O amigo da vítima ficou com o rosto desfigurado após ser agredido.

O caso aconteceu por volta das 5 horas de hoje, quando os dois amigos se envolveram em uma briga dentro da casa noturna. Segundo a outra vítima, eles teriam saído do local e cerca de 300 metros da boate, foram abordados por cerca de cinco seguranças da casa.

Eles foram agredidos pelos seguranças e um deles, que seria um dos policias militares detidos, atirou contra a cabeça do jovem que morreu no local.

De acordo com o delegado, o jovem agredido estava prestando depoimento da delegacia por volta das 15h30 e depois será levado para um hospital para cuidados médicos.