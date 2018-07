PMs suspeitos de participar de operação são presos

Serão investigados, por exemplo, casos de omissão e de quebra de disciplina, além de casos de divulgação da material estimulando colegas a aderir ao movimento. Depois, poderá ser instaurado inquérito contra os suspeitos. Durante a operação tartaruga, que teve seu fim determinado pela Justiça no início de fevereiro, policiais militares do DF retardaram a realização de atividades que preservam a segurança pública. Eles deixaram de realizar patrulhamento ostensivo, de abordar suspeitos ou mesmo de atender ocorrências.

Houve aumento nos índices de criminalidade na capital no período. Em janeiro, foram registrados 70 homicídios em Brasília e cidades satélites, 27% a mais na comparação com o mesmo mês do ano passado. Após negociações, o governo do Distrito Federal promete um reajuste à categoria de 22% em vencimentos e benefícios até 2016, mas membros da corporação ainda demandam a reestruturação do plano de carreira.