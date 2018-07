PMs suspeitos de tentar matar jovem O soldado Rodrigo Nogueira Batista e o cabo Marcelo Machado Carneiro foram apontados por uma vendedora de 21 anos, moradora do morro do São Carlos, no centro do Rio, como os policiais militares que, na noite de sexta-feira e madrugada de ontem, a sequestraram, molestaram, roubaram-lhe R$ 1,7 mil e tentaram extorquir mais R$ 20 mil, além de lhe darem um tiro no rosto. Ferida, ela caiu em um penhasco na Estrada das Paineiras, na Floresta da Tijuca.