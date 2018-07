Pnad: Casas próprias chegam a três quartos do total

A pesquisa mostra ainda que há mais brasileiros morando sozinho. São 7,8 milhões, 800 mil a mais do que em 2009. A maior proporção de domicílios com apenas um morador fica no Centro Oeste - 13,8%.

A casa dos brasileiros está mais vazia. A média de moradores por domicílio caiu de 3,3 pessoas para 3,2, em média. A proporção de casas com quatro ou mais moradores foi reduzida em 533 mil unidades (de 40,4% para 37,7%).

Já as residências com até 3 moradores atingiu 3,3 milhões; passou de 59,6% para 62,3%. Em 2011, os lares brasileiros eram ocupados por duas a quatro pessoas. Essa é a conformação de 70% das casas, de acordo com a estimativa feita pela Pnad 2011.