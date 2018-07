Pnad mostra avanço nas conquistas sociais, avalia Lula Os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2008, divulgados na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram "avanço nas conquistas sociais do povo brasileiro", disse hoje o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no programa semanal de rádio "Café com o Presidente". "Um avanço lento", disse, ao confrontá-lo a uma subida "degrau por degrau". Lula afirmou que tornar melhores as condições de vida dos cidadãos com a ampliação da massa salarial e da coleta de esgoto prova que o Brasil "encontrou, definitivamente, seu caminho".