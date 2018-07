Pneu de avião cargueiro estoura durante o pouso no RS Um dos pneus de um avião cargueiro estourou hoje durante o pouso no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Infraero, o Boeing 727-200 da empresa Total transportava correspondências e três tripulantes, que não tiveram ferimentos. Depois que a roda esquerda traseira da aeronave estourou, por volta das 6 horas, o avião, que partiu de Guarulhos, na Grande São Paulo, foi removido para uma pista lateral para o transbordo da carga. A Infraero não soube informar as causas do incidente, mas garantiu que as demais operações do terminal não foram prejudicadas.