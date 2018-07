Pneu de avião da TAM estoura durante pouso em SP

O incidente ocorreu com o voo JJ3740, que saiu de São Paulo rumo a São José do Rio Preto.

"A TAM informa que a aeronave que realizava o voo (...) teve um pneu furado no momento do pouso na cidade do interior paulista", informou a empresa em comunicado à imprensa, sem detalhar qual dos pneus da aeronave estourou ou o motivo do incidente.

Segundo a empresa, o avião "passará por manutenção corretiva".

Procurados, representantes do aeroporto em São José do Rio Preto, se recusaram a falar sobre o assunto.

"Os passageiros desembarcaram normalmente e estão recebendo a assistência necessária", afirmou a companhia aérea.