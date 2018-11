Pneu de avião estoura e pista de Guarulhos é fechada Um avião da OceanAir, procedente de Brasília, causou o fechamento de uma das duas pistas do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde de hoje. Os pneus da aeronave teriam estourado pouco depois da aterrissagem na pista de 3.700 metros. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os passageiros desembarcaram e ninguém ficou ferido. A estatal informou que aguarda a companhia remover a aeronave para liberar a pista. Com a ocorrência, vem sendo utilizada apenas a segunda pista, de 3 mil metros. Mas, de acordo com a Infraero, as operações não foram prejudicadas. Até as 18 horas, dos 146 vôos programados, 26 partiram com atrasos superiores a 30 minutos, 17,8% do total, e apenas um acabou cancelado. Por enquanto, a OceanAir não se pronunciou sobre o caso.