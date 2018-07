Pnuma busca candidatos à presidência na Europa O Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas (Pnuma) pediu à Europa um candidato para presidir o organismo em 2012 e espera saber se a Espanha manterá a presidência, declarou o porta-voz do órgão, Nick Nuttall. Rosa Aguilar, ex-ministra espanhola socialista de Meio Ambiente, Meio Rural e Marinho, assumiu a presidência do Pnuma há quase um ano, em 21 de fevereiro de 2011. No entanto, Rosa deixou o ministério após a vitória do conservador Partido Popular nas eleições gerais da Espanha, em novembro do ano passado. Nuttall explicou que "a mudança de governo na Espanha sinalizou que Rosa Aguilar não continuaria como presidente do Conselho de Administração do Pnuma". A presidência do órgão é rotativa e muda a cada dois anos, o que deixa ainda um ano de mandato para os países da Europa.