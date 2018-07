Pó de mico jogado em ventilador intoxica alunos em MG Uma brincadeira de mau gosto interrompeu as aulas em uma escola estadual de Ibiraci, no sul de Minas Gerais, na tarde desta quarta-feira (13). Alunos jogaram "pó de mico" no ventilador da sala de aula e a substância rapidamente se espalhou. Mais de cem alunos ficaram intoxicados e 90 foram parar no hospital.