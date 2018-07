Nas cidades, essa ligação também existe, com impactos graves sobre a saúde e a qualidade de vida das pessoas. No modelo econômico tradicional, pobreza gera degradação ambiental e compromete o desenvolvimento econômico, o que gera mais pobreza, num ciclo vicioso de insustentabilidade. Numa lista de objetivos prioritários da conferência divulgada pelo Brasil, o primeiro item é: "A incorporação definitiva da erradicação da pobreza como elemento indispensável à concretização do desenvolvimento sustentável".