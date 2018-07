Poço de Campos tem óleo de alta qualidade

A petroleira americana Anadarko Petroleum informou que o poço exploratório batizado de Wahoo n.º 2 (antes chamado Wahoo Norte), na Bacia de Campos, encontrou petróleo de alta qualidade, aumentando a probabilidade de que a área se torne o próximo grande projeto da companhia. O anúncio levou as ações da Anadarko a subirem 2,76% ontem, para US$ 62,98. A Anadarko possui 30% de participação e é o operador do bloco. A Devon Energy tem 25%, a IBV Brasil Petróleo outros 25% e a SK Energy controla os 20% restantes. O poço 2 localiza-se no bloco BM-C-30, cerca de 8 km ao norte do anterior.