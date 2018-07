Poço que HRT perfurou não tem capacidade de produção

A empresa perfurou o poço 4-HRT-7D-AM para testar a extensão para o sudoeste da descoberta de gás e condensado do poço 1-HRT-4-AM.

Após a conclusão da perfuração, confirmou-se que a acumulação do primeiro poço não tem continuidadde para a direção perfurada, segundo a companhia.

A HRT informou que o poço 4-HRT-7D-AM está sendo abandonado mas que poderá haver um futuro aproveitamento.

O resultado impactou nas ações da empresa. Às 10h39 de Brasília, o papel, que não faz parte do Ibovespa, caía 4,80 por cento, a 5,95 reais, enquanto o índice caía 0,11 por cento.

A HRT informou, porém, que o resultado não amplia nem reduz a descoberta do poço 1-HRT-4-AM.

Os dois poços fazem parte do bloco SOL-T-194.

Segundo a empresa, com base nos dados será iniciado o estudo do potencial de produção dos reservatórios e um Plano de Avaliação será submetido à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

(Reportagem de Leila Coimbra)