Pode chover menos no Rio, diz Climatempo Com o deslocamento da frente fria que estava no Rio de Janeiro para o Espírito Santo, a tendência é de diminuição das chuvas nas cidades fluminenses ao longo do dia, segundo o Climatempo. Nas regiões Norte e Serrana do Rio, no entanto, há possibilidade de chuva moderada ao longo da tarde. "É preciso que essas regiões continuem em alerta porque, como já choveu muito por lá, qualquer chuva é prejudicial", diz a meteorologista Aline Tochio.