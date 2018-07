Pode chover no Sudeste, Norte e Nordeste neste sábado

A umidade que chega do mar forma muita nebulosidade em São Paulo. O sábado amanheceu com chuvisco na capital, mas a nebulosidade diminui ainda pela manhã e o sol aparece. No leste e litoral do Estado, a tendência é de diminuir a nebulosidade e o sol aparecer entre nuvens, com temperatura agradável. No interior, o sol forte deixa o tempo aberto, com temperatura chegando a 34 graus no norte paulista e umidade relativa do ar baixa, em torno de 25%.

Novas áreas de instabilidade avançam para o Sul do Brasil e neste sábado provocam chuva forte ainda pela manhã no sudoeste do Rio Grande do Sul e a partir da tarde nas demais áreas gaúchas. Já a forte massa de ar seco que predomina sobre Mato Grosso do Sul deixa o tempo aberto em todo o Estado. Os índices de umidade estão bastante baixos nesta madrugada de sábado em Campo Grande. O índice está e 29% e faz 26 graus.