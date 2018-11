Pode dar pitaco que o patrão gosta

Enquanto Heródoto Barbeiro se cerca com um "dream team" de comentaristas em seu Jornal da Record News, o SBT promove uma reformulação no principal telejornal da casa e, entre as mudanças, passa a creditar aos novos âncoras a função de comentaristas. A partir de amanhã, assumem a bancada do SBT Brasil, a partir das 19h30, Joseval Peixoto e Rachel Sheherazade - Carlos Nascimento se concentrará no Jornal do SBT Noite e Karyn Bravo volta a pilotar os boletins de meteorologia.

Joseval é voz do Jornal da Manhã, da rádio Jovem Pan, há mais de 30 anos. Rachel ganhou fama na bancada do jornal local da afiliada do SBT na Paraíba, ao se rebelar contra o carnaval. Opinião é o que não lhes falta. E é o que se espera dos dois no novo formato do noticiário.

"Esse é um dos caminhos que o jornalismo pode trilhar", defende Rachel, que há dois meses vem se adaptando à Pauliceia, com marido e dois filhos. "A gente não tem a pretensão de inovar e dizer que o jornalismo vai ser assim ou assado. Temos vontade de fazer algo diferente. Fala-se muito que jornalista é um formador de opinião. Como somos formadores de opinião se não emitimos nossa opinião?", ela argumenta.

O chamado para que ela largasse tudo em João Pessoa e viesse bater cartão nos estúdios da Anhanguera partiu diretamente de Silvio Santos que, ao assistir ao irado editorial da moça sobre carnaval, mandou buscá-la para integrar a rede. "Quando fui convidada, não me falaram exatamente o que iria fazer. Falaram que eu seria mais um nome pro jornalismo do SBT, e eu vim. Acho que a liberdade de expressão dos jornalistas é uma característica do próprio SBT, porque eu tinha total liberdade editorial para comentar o assunto que quisesse na afiliada, e isso me foi garantido aqui", explica a jornalista, que contabiliza 11 anos de experiência em televisão.

A voz. Menos habituado à TV - "tenho mais de 50 anos de rádio e nem 50 dias de televisão" - Joseval Peixoto já atuou como comentarista no mesmo SBT Brasil e suas opiniões já são bem conhecidas pelo patrão. "Acho que fui contratado em razão dos comentários que eu faço, porque o Silvio é muito ouvinte da Jovem Pan. Naquele famoso episódio do sequestro, quando o governador (Geraldo Alckmin) foi à casa dele, eu fiz uma crítica pesada ao ato do governador. Já liberado, ele me ligou e entrou no ar. Então, desde aquela época ele acompanha meus comentários", conta Peixoto, que não vai abandonar nem o rádio nem o escritório de advocacia. Ele, que já nem esperava mais surpresas a essa altura da vida, diz que "depois dos 70 anos, tudo fica mais fácil". E pede até que destruam os pilotos gravados assim que o jornal estrear. Modéstia de quem já anota 56 anos de rádio.

Entra e sai. O responsável por essa - e outras transformações - no departamento de jornalismo da casa é Alberto Villas, que deixou o Fantástico para voltar ao SBT. "Vim pra cá muito animado em não fazer um jornal convencional. Não vou abrir mão da informação, mas este vai ser um noticiário mais voltado pro mundo que mudou. Quero passar um pouco de modernidade, agilidade. Além de dar a notícia, vamos fazer pautas criativas, diferentes", avalia.

A ideia é traçar paralelos entre a notícia, a pauta do dia, e aquilo que pode aproximar o telespectador do telejornal, com matérias que vão buscar outro enfoque além do convencional. Experiência para isso não falta a Villas, que só de Fantástico contabilizou dez anos.

Com a entrada de Rachel e Peixoto no SBT Brasil, muda-se também a escala dos apresentadores dos outros jornalísticos do SBT. Carlos Nascimento fica somente no Jornal do SBT Noite, ao lado de Cynthia Benini, à 0h45. Hermano Henning e Analice Nicolau permanecem no Jornal do SBT Manhã, às 6h. Ficam a cargo de Joyce Ribeiro as matérias especiais do matutino e Karyn Bravo fica com a previsão do tempo do SBT Brasil, além de participar de novos projetos da emissora.SBT Brasil investe em novos âncoras e amplia espaço para opinião