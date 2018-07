Pode faltar dinheiro para programas que salvam vidas

No setor da aids, a ordem foi para cortar em 10% o custo de todos os projetos. A orientação vale para outros programas em países em desenvolvimento.

Uma forma de evitar que falte dinheiro para remédios é cortar gastos com burocracia. Em Genebra, após a constatação de que havia 2,7 mil impressoras, 2, 5 mil delas foram descartadas. As restantes funcionam com limite de papel. Os serviços administrativos que eram feitos em Genebra foram transferidos para a Indonésia, onde os salários são mais baixos que os suíços. /J.C.