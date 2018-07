Pode faltar remédio para doença genética grave

O estoque brasileiro do único remédio para um mal genético raro, a doença de Gaucher, corre risco de desabastecimento por problemas de fornecimento da fabricante. A Genzyme, produtora do remédio imiglucerase, informou ao Ministério da Saúde que não cumprirá o prazo para entrega do produto, previsto para 16 de abril.

Diante da mudança, a pasta divulgou que está se esforçando para evitar as falhas na entrega. "Isso dependerá da capacidade da empresa em cumprir o contrato firmado", diz a nota. Além disso, secretarias e serviços de atendimento aos pacientes estão sendo orientados a fazer ajustes no tratamento, com mudanças das doses indicadas. Isso garantiria maior duração dos estoques.

O vice-presidente latino-americano da empresa, Rogério Vivaldi, informou que, na data prevista, a Genzyme entregará um terço do que havia sido acordado - 18.147 doses. O restante será distribuído nos dois meses seguintes. A mudança do cronograma, em sua avaliação, não caracteriza atraso. Ele também diz que há estoque suficiente, portanto o produto não vai faltar.

Não é a primeira vez que o problema ocorre. Em junho passado, por causa de contaminação viral nos equipamentos da fabricante, a produção foi interrompida. O Ministério da Saúde informou que, na época, a empresa negou risco de desabastecimento. Um mês depois, a empresa voltou atrás. Disse não ter condições de cumprir o contrato e prazos para entrega do remédio.

Dos quatro lotes previstos para 2009, dois foram feitos de acordo com cronograma. A terceira chegou atrasada, em dezembro. O ministério informou que, por causa dos problemas, parte do estoque estratégico teve de ser usado. Para não faltar medicamento, na época, foi feita uma reavaliação das doses usadas por cada paciente.

Vivaldi disse que não há riscos de a empresa mudar novamente o cronograma. "Estamos falando de coisas distintas." Ele atribuiu a mudança de cronograma a alterações na produtividade. Por causa da contaminação, o remédio passou a ser envasado na Irlanda.

Elogio. A presidente da Associação Brasileira de Portadores da Doença de Gaucher, Tania Levy, diz que até hoje nunca houve atraso na entrega do medicamento. "É um dos melhores programas do mundo." Tania se diz confiante de que o problema não chegará a ter grandes proporções.