Pode haver temporais em sete Estados do País, alerta Sedec

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou as defesas civis de sete Estados do País, por conta da possível ocorrência de chuvas fortes entre esta segunda-feira, 19, e quarta-feira, 21. De acordo com a Sedec, os temporais devem atingir os Estados de Roraima, Amazonas, Amapá, Pará, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Sul, onde a chuva poderá ser acompanhada por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Centro de Previsão e Estudos Climáticos (Cptec) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).