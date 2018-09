Pode voltar a chover forte no sul do País

Segundo a previsão, nesta sexta haverá chuva de intensidade moderada a forte, com rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo em áreas isoladas no oeste do Rio Grande do Sul.

Amanhã permanecem as mesmas condições meteorológicas favoráveis a ocorrência de chuva, moderada a forte, com rajadas de vento, descargas elétricas e eventual queda de granizo no oeste e sul do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina.

Por causa das chuvas que atingiram Santa Catarina este mês, ainda há 59 cidades em situação de emergência e 11 que decretaram calamidade pública. Outras 94 enviaram Notificação Preliminar de Desastre (Nopred) e aguardam decretação oficial. Há cerca de 981 mil afetados, segundo a Defesa Civil.