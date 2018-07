SEM MEIAS PALAVRAS - "Schumacher vai enfrentar dificuldades muito maiores agora, em sua época só existiam dois times com chances de título"

Dentro da própria Fórmula 1, há muita gente que o classifica como "o melhor piloto que surgiu depois da estreia de Michael Schumacher, em 1991". Existem os que o definem também como "chorão", por desejar mais atenção de suas equipes. Fernando Alonso, duas vezes campeão do mundo, 28 anos, realiza neste ano um sonho: ser piloto da Ferrari. E já na sua primeira temporada com os italianos não deixa dúvida nesta entrevista exclusiva ao Estado, concedida ontem, no Circuito da Catalunha, em Barcelona: "É uma afirmação: a Ferrari vai disputar o título!" E, como autoconfiança não lhe falta, recomendou, também: "Podem apostar em mim."

Alonso mandou recado aos fãs de Felipe Massa, ontem, depois de pela primeira vez na pré-temporada permanecer duas horas e meia parado no box para a substituição do motor da Ferrari, "por problema elétrico". "Os brasileiros podem ficar tranquilos quanto a nossa relação, ela é melhor do que parece para quem está de fora." E, sem cerimônia, declarou que Michael Schumacher terá muito mais dificuldade agora que no passado. "Agora não é como na época dele, em que existiam dois times com chance de título."

Hoje Alonso realiza seu último dia de testes antes da abertura do Mundial, no dia 14.

Há um consenso no paddock da F- 1. Você nunca pareceu tão feliz.

Sim (risos). É simples entender. Trabalho no lugar com que sempre sonhei. O ambiente, as pessoas, a cultura tem tudo a ver comigo, com a forma como fui criado. Na Fórmula 1 há equipes e equipes. Essa é a que realmente me faz feliz. Mas só isso não explica. Como todo piloto, quero dispor de um carro que me permita vencer. E também nesse aspecto me encontro bem na Ferrari, que trabalhou muito para construir o F10, o melhor carro que já pilotei.

Não vê nenhum excesso de otimismo nas suas declarações, não tem receio de decepcionar esses milhares de fãs que hoje, em pleno dia útil, encheram algumas arquibancadas só para vê-lo na pista?

Esse medo sempre existe. São milhões na Espanha que têm enorme expectativa comigo agora na Ferrari. Vi pessoas abraçadas com a bandeira da Espanha, há enorme paixão nisso tudo. E para essa gente só interessa se eu vencer. Se for segundo ou terceiro, será uma derrota. Tenho consciência da minha responsabilidade, o quanto eu tenho de dar de mim para conquistar os resultados que nós todos desejamos e não decepcioná-los.

De onde vem a certeza de que você, após três anos de frustrações, poderá ser campeão de novo?

Feeling. Provém da facilidade com que piloto o F10, como ele reage às mudanças, dos tempos competitivos que registramos. Usamos 100% do nosso potencial para produzir o F10. Se outra equipe fez algo melhor, será incrível. Sabia que nosso projeto era revolucionário e tinha confiança total de que daria certo.

Você já declarou que os fãs podem apostar em você. Confirma?

Sim. Corro com o melhor carro que já pilotei, tenho uma grande equipe e me sinto mais preparado do que nunca.

Você tem fãs em toda sociedade. É uma unanimidade no seu país?

Esse contato intenso me traz à mente a minha origem, ainda que eu não seja do tipo de ficar pensando muito no passado. Ao ver essas pessoas, me lembro do meu pai dirigindo 17 horas para me levar disputar uma corrida de kart, na Itália, e depois retornarmos a Oviedo, outras 17 horas. Em várias ocasiões, mesmo de carro, não tínhamos dinheiro para a viagem. Mas sempre aparecia alguém para me ajudar. Uma pessoa amiga, um patrocinador ou a equipe para quem pilotava. Isso me aproxima dos fãs e me faz sentir forte.

Você é respeitado, mas há quem diga que, para produzir o que sabe, precisa de tratamento diferenciado da equipe, entre eles fãs brasileiros de Massa, seu companheiro na Ferrari. Como responde?

Haverá sempre opiniões a seu favor e contra. Respeito. O Felipe é um grande piloto, o Brasil ficou sem disputar um título por muito tempo e o Felipe chegou muito perto de conquistá-lo, com méritos. Os brasileiros podem ficar tranquilos quanto a nossa relação, ela é melhor do que parece para quem está de fora, nos damos muito bem.

Você e ele no fim da reta disputando a posição, e passa um piloto só...

Não será diferente do que vai acontecer se os pilotos forem Michael Schumacher e Nico Rosberg, da Mercedes, ou Lewis Hamilton e Jenso Button, da McLaren. Não há como não imaginar que ao longo de 19 etapas do calendário não experimentemos essa condição, vai acontecer, é uma das atrações da temporada. A diferença é que, por seu meu companheiro, haverá um respeito maior, não vou tentar uma ultrapassagem num momento delicado da corrida.

Schumacher está de volta. Você o venceu em 2005 e 2006. Como pensa que será seu retorno à F-1?

Vai enfrentar dificuldades muito maiores das que estava acostumado. Há hoje uma geração de jovens e talentosos pilotos, com 23, 24 anos, já campeões do mundo, com importantes vitórias na Fórmula 1 e a competição também é outra. Não é mais como na época de Schumacher, em que existiam dois times com possibilidade de disputar o título. Agora são bem mais e da mesma forma as escuderias, hoje adversárias de Schumacher, estão mais bem preparadas. Será um enorme desafio para ele. E para essa meninada toda bater o Schumacher terá sabor especial, vão assumir riscos.

Apoiaria o filho no automobilismo?

Eu lhe perguntaria, primeiro, se é mesmo isso o que deseja. Com certeza vai querer andar de kart depois de ver que tudo o que cerca o pai tem a ver com automobilismo. Eu o diria bem claramente o quão difícil é chegar à Fórmula 1 e o que vai significar ser filho de um piloto que já foi campeão. Tudo isso tornará as coisas ainda mais complexas para ele.