Poder público é quem determina tarifas, diz NTU

"As empresas cumprem as determinações do poder público, é ele quem contrata e delega", disse Cunha Filho, durante entrevista coletiva na capital paulista. Ele afirmou, também, que cabe aos governos contratantes do transporte coletivo fornecer as informações sobre os custos e tarifas do serviço à população. O dirigente explicou que o sistema de bilhetagem eletrônica disponibiliza, em tempo real, esses dados ao poder público e que é competência dos governos repassá-los aos moradores da cidade.

O dirigente disse que há desconhecimento sobre o funcionamento dos contratos por parte da população e afirmou que a NTU só se manifestou agora a respeito dos protestos que ocorrem em todo o País para não inflamar ainda mais os ânimos da população.