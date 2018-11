Poder público vai controlar tarifa de novo bilhete em SP

?É o poder contratante - governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo - que definirá os valores das tarifas. A empresa que ganhar a concorrência apenas prestará os serviços de arrecadação?, afirma Menezes. O usuário terá um bilhete inteligente carregado com um certo valor de crédito que será descontado nas viagens a serem feitas no sistema integrado. Estudo realizado para o Metrô, que administra a licitação, mostra que a empresa ou consórcio que vencer a concorrência terá lucro líquido de R$ 185 milhões por ano, já descontados cerca de R$ 18 milhões anuais que deverão ser remetidos ao governo e à Prefeitura.

O dinheiro entrará nos cofres da empresa a partir do terceiro ano de concessão. Segundo Menezes, os R$ 18 milhões são referentes ao direito de explorar os no vos nicho de mercado que aparecerão com o BIM, como cartões, porta-moedas e outras tecnologias previstas para dar suporte ao bilhete. O vencedor da licitação do BIM também terá de pagar pelo menos R$ 200 milhões à Prefeitura pelos investimentos já realizados na implementação do bilhete único eletrônico na capital, além de investir R$ 310 milhões para instalar o novo sistema. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.