''Poderemos cuidar do dia a dia do consumidor'' Após seis anos de atuação na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nas áreas de habilitação de operadoras e produtos, Alfredo Cardoso afirma que as empresas ainda precisam avançar na promoção de saúde, de prevenção, no desenvolvimento de linhas de cuidado e na garantia de acesso à assistência.