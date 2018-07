Poderes de supervilão

Não contente em exterminar lentamente a oposição e despovoar seu país, o presidente sírio, Bashar Assad, parece ter se sentido impelido a um ataque com armas químicas em um bairro de Damasco que matou centenas, senão milhares, de pessoas. Se esse tipo de comportamento de supervilão lhe parece familiar, é porque você está atento. Assad repete o mesmo erro estratégico cometido por uma longa lista de tiranos e déspotas.

O que está acontecendo? Por que Assad optaria por uma ação tão provocadora, tão estúpida, tão obviamente destinada a desencadear uma reação militar internacional? A resposta é simples. Assad – como o ex-presidente iugoslavo Slobodan Milosevic, o ex-presidente liberiano Charles Taylor e o ex-presidente da Líbia Muamar Kadafi – está tão acostumado a cutucar o grande urso adormecido, que são os EUA e a comunidade internacional, sem nenhuma reação que supôs ter absoluta impunidade para fazer o que quisesse em seu país.

Afinal, os EUA não pareciam dispostos a uma ação drástica mesmo depois de a ONU revelar que há 1 milhão de crianças refugiadas em consequência do conflito. A enérgica declaração inicial do presidente Obama de que o uso de armas químicas seria o limite tolerado mais tarde revelou-se fraca. Rússia e China mantiveram uma frente unida no Conselho de Segurança da ONU contra uma ação concertada, e é óbvio que os EUA não estão minimamente interessados em envolver-se em outra guerra no Oriente Médio depois das dispendiosas intervenções no Afeganistão, Iraque e Líbia.

Como Milosevic, Taylor e Kadafi, Assad pode ser perdoado por achar que não haveria crime algum que obrigasse os EUA a se envolverem. Milosevic não planejou com sucesso a limpeza étnica na Bósnia? Charles Taylor não lançou a vizinha Serra Leoa num inferno em que os rebeldes cortavam as mãos das crianças por divertimento? Kadafi não ordenou a derrubada do Voo 103 da Pan Am, matando as 259 pessoas a bordo? Pois eles fizeram isso.

Mas Assad, como seus colegas depostos, parece lutar com a ideia de moderação em sua torpeza. O ex-secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) contou que, certa vez, um general sérvio referiu-se a uma brincadeira que circulava entre os soldados segundo a qual bastaria acabar com apenas uma aldeia por dia para manter a Otan à distância. Isto é, se os sérvios eliminassem os albaneses de Kosovo sem chamar muita atenção, seriam deixados em paz. A Otan reagiria ao massacre de populações inteiras, mas não se abalaria se a operação fosse lenta. Uma piada de humor negro, mas provavelmente verdadeira. Por outro lado, a maioria das potências ocidentais não estava muito ansiosa por uma intervenção em Kosovo, assim como não está hoje na Síria.

Portanto, Assad, como os outros, se convenceu de que é o senhor de tudo que está sob seu controle. Mesmo depois do ataque com armas químicas, declarou: “Os EUA estão fadados ao fracasso, assim como em todas as guerras anteriores que eles desencadearam, a começar pelo Vietnã”. Aparentemente, história não é o forte de Assad; os últimos 30 anos estão cobertos de escombros dos regimes destruídos que cometeram essa bravata.

Assad está certo quando acha que Obama quer evitar desesperadamente a ação militar na Síria. As opções envolvidas numa decisão dessas são tão indigestas que, para alguns comentaristas, a melhor situação que os Estados Unidos podem esperar é um impasse prolongado entre Assad e os rebeldes, algo semelhante à posição americana na longa e sangrenta guerra entre Irã e Iraque.

Mas o grande erro de cálculo de Assad está em não se dar conta de que, a certa altura, os custos da inação superam o custo da ação para Washington e seus aliados. Não beneficia os EUA, a União Europeia ou quem quer que seja ser considerado incapaz de enfrentar tal horror. Isso enfraquece a legitimidade da ordem internacional e torna mais provável que outros déspotas decidam empregar as mesmas táticas. A certa altura, a inação é muito mais dispendiosa em termos políticos, interna e externamente, que a ação. Assad acha realmente que o secretário de Estado John Kerry, a embaixadora dos EUA na ONU, Samantha Power, e a assessora de segurança nacional Susan Rice – todos relativamente novos em seus cargos e conhecidos lutadores pelos direitos humanos – aconselham o presidente a ficar de braços cruzados?

Ursos, acordem! O Pentágono já procura descobrir como provocar o colapso do mundo de Assad. Quando os EUA decidirem que não têm mais opção senão agir, os diplomatas russos e chineses ainda farão muito estardalhaço em público, mas em Pequim e em Moscou começarão a planejar a vida depois de Assad. Afinal, não é a primeira vez que estão envolvidos numa situação desse gênero.

As opções na Síria continuam terríveis, mas Assad está forçando a mão. Assim como os outros antes dele, não vai gostar de como esse jogo terminará. / Tradução de Anna Capovilla

*John Norris é diretor executivo do Programa para Segurança Sustentável no Centro para o progresso americano. Escreveu este artigo para a Foreign Policy