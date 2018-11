Poeta ganha US$ 1,4 milhão em 'reality show' árabe

Um "reality show" que buscava o melhor poeta em língua árabe conquistou a audiência no Oriente Médio e pagou US$ 1,4 milhão a um artista do Kuwait.

O programa Millions Poet, filmado nos Emirados Árabes Unidos, tem formato parecido com o de shows de calouros como Ídolos.

Os participantes declamam ao vivo os seus próprios poemas.

O título de melhor poeta foi disputado por cinco participantes na final, que aconteceu na última quarta-feira.

A favorita, Hissa Hilal, era a única mulher finalista. Ela causou polêmica ao criticar radicais islâmicos em seus textos.

Com os comentários, ela ganhou admiração do júri e do público, mas também recebeu ameaças de morte.

Mesmo assim ela diz que não vai parar de escrever. "Eu tenho coragem, escrevo o que penso e o que sinto, sem me preocupar com o que a sociedade pensa de mim," disse Hissa.

Apesar de ser a favorita, Hissa ficou em terceiro lugar.