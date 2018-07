Polanski é detido na Suíça por crime sexual de 1977

A polícia suíça parecia envolvida em um filme de ação. No sábado pela manhã, o cineasta franco polonês Roman Polanski foi detido em Zurique pelas autoridades locais, em uma invasão de seu hotel por agentes de segurança. Os suíços atenderam a um pedido do governo americano, que há 31 anos emitiu um mandado de prisão contra Polanski. A acusação é de que ele estaria envolvido em um estupro em 1977, envolvendo uma menor de 13 anos. Ontem, o caso já havia se transformado em polêmica diplomática entre Estados Unidos, Suíça e França.

A escolha de Polanski, na época, foi fugir dos Estados Unidos. Passou a viver em Paris e hoje tem o status de fugitivo internacional. Em maio, uma corte de Los Angeles recusou um apelo dos advogados de Polanski, de 76 anos, para suspender a acusação. Polanski mora há 30 anos na França e não compareceu para depor. Para o juiz americano, Polanski teria de retornar aos Estados Unidos para fazer o apelo.

O cineasta, que marcou o cinema com O Bebê de Rosemary e Chinatown, viajou para a Suíça para receber um prêmio do Festival de Cinema de Zurique. Segundo o jornal Los Angeles Times, a Procuradoria do condado Los Angeles, na Califórnia, planejou a detenção de Polanski quando soube que o cineasta iria à Suíça receber tal prêmio. Segundo o jornal, em pelo menos duas ocasiões anteriores a Procuradoria preparou os trâmites para a detenção pois sabia que o cineasta visitaria países que mantêm tratados de extradição com os EUA. Mas ele não foi.

A Justiça suíça alega que apenas fez cumprir um mandado de prisão reeditado em 2005. Mas ele não será enviado aos Estados Unidos até que o processo de extradição seja completado, o que pode levar alguns meses. O tribunal ainda deixou claro que ele pode apelar à decisão de ser extraditado.

"Não havia razão para não cumprir um mandado válido", afirmou a ministra da Justiça suíça, Eveline Widmer-Schlumpf, informando que o cineasta está mantido em custódia. Aos EUA, agora, será dado um prazo para pedir a extradição.

A "relação sexual ilegal" que ele manteve teria ocorrido na casa de Jack Nicholson, em Hollywood. A explicação foi de que a suposta vitima havia concordado e já teria experiência sexual anterior.

No final dos anos 70, Polanski chegou a ser preso nos Estados Unidos. Ele admitiu a relação e permaneceu 42 dias em prisão, passando por testes psiquiátricos. Mas, antes de ser condenado, conseguiu fugir dos Estados Unidos. A própria vítima, Samantha Geimer, também já havia pedido o fim do caso, alegando que afetava sua vida privada. Sem poder retornar aos Estados Unidos, o Oscar concedido a ele em 2002 pela obra O Pianista foi recebido por Harrison Ford.

Ontem mesmo, as diplomacias europeia e americana já entraram em ação. O cineasta é cidadão francês e o governo de Nicolas Sarkozy fez questão de deixar claro que não ficou satisfeito com a prisão. O ministro de Cultura, Frederic Mitterrand, afirmou que "lamenta a decisão contra alguém que já sofreu tanto". Segundo ele, Sarkozy segue "de perto" o caso e deixou claro que esperava que a situação fosse "rapidamente resolvida". A menção de Mitterrand aos sofrimentos de Polanski refere-se ao fato de que o cineasta, nascido na França, foi levado para a Polônia quando criança, escapando do bairro judeu de Cracóvia durante o domínio nazista. Foi criado por estranhos pois a mãe morreu em Auschwitz.

A Suíça assinou há dois meses um acordo com os Estados Unidos que permite uma maior cooperação judicial entre os dois países. O tratado foi assinado no marco da cooperação contra a corrupção e diante das acusações contra o banco UBS de lavagem de dinheiro com clientes americanos. Para evitar uma pena pesada, os suíços decidiram cooperar e entregaram nos últimos dois meses centenas de nomes de americanos com contas secretas na Suíça.